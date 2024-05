Berlin: CA Immo hat in dem „Bürogebäude am Kunstcampus“ in der Europacity den Mietvertrag mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über insgesamt rd. 2.800 qm Mietfläche langfristig verlängert. Das Unternehmen ist alleiniger Mieter des Gebäudes.

Das „Bürogebäude am Kunstcampus“ ist Teil eines von CA Immo im Jahre 2019 fertiggestellten Gebäudekomplexes.