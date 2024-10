Berlin: CA Immo hat mit der ZEIT Verlagsgruppe eine Erweiterung seines Mietvertrags über rd. 750 qm Mietfläche im Bürogebäude Grasblau vereinbart. Damit ist das insgesamt 13.400 qm Mietfläche umfassende Class-A Gebäude am Landwehrkanal in zentraler Innenstadtlage vollständig vermietet. Zeitgleich treibt CA Immo die Campusentwicklung an diesem Standort mit der Neuentwicklung eines weiteren Bürogebäudes mit rund 17.900 qm Mietfläche voran.