Caleus Capital Partners erwirbt das Hamburger Domkontor D10 von Savills IM

Hamburg : Caleus Capital Partners hat einen Kaufvertrag für das Domkontor D10 von Savills Investment Management unterzeichnet. Das architektonische Highlight im historischen Viertel am Domplatz erstreckt sich über die Domstraße 10 bis zur Schauenburgerstraße 15 und 21. Die erst 2014 vollständig sanierte Immobilie bietet eine Gesamtmietfläche von rund 6.900 qm für Büro- und Einzelhandelsflächen. Die Multi-Tenant-Immobilie ist vollständig an About You, Design Offices und TEAM 7 vermietet.

Savills und BNP Paribas Real Estate waren im Rahmen eines exklusiven Co-Mandats beratend und vermittelnd für den Verkäufer tätig. Caleus Capital Partners wurde von P+P Pöllath + Partners und Savills IM von CMS Hasche Sigle rechtlich beraten.