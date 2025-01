Capgemini mietet 14.000 qm im Business-Campus „DER bogen“ in Bogenhausen

München: Die DER bogen GmbH & Co. KG vermietet 14.000 qm Bürofläche im Business-Campus „DER bogen“ an der Prinzregentenstraße in Bogenhausen an das Consulting-Unternehmen Capgemini. Die Fertigstellung der Büroflächen soll bis Ende 2025 erfolgen.

Capgemini wird nach dem Haus-im-Haus-Prinzip einen kompletten der insgesamt vier Gebäudeteile von „DER bogen“ beziehen. Die Mietflächen selbst werden individuell ausgebaut: Neben funktionalen Büroeinheiten entstehen Konferenzbereiche, Räume für Workshops mit externen Kunden und Kommunikations-Hubs.

GSK Stockmann beriet den Vermieter.