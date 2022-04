Carestone verkauft Portfolio von neun Senioren- und Pflegeimmobilien

Hannover: Die Carestone Gruppe verkauft neun Senioren- und Pflegeimmobilien für 168 Mio. Euro an einen internationalen Investor. Die Transaktion umfasst sechs modernisierte Bestandsimmobilien sowie drei Neubauten mit insgesamt 1.000 Seniorenwohn- und Pflegeeinheiten, die sowohl betreutes Wohnen, Tagespflege und stationäre Pflege als auch Verwaltungseinheiten umfassen. Die Immobilien befinden sich an neun Standorten in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Bei der Transaktion waren Cushman & Wakefield und die Wirtschaftskanzlei FPS für Carestone beratend tätig.