Catella Real Estate AG erwirbt erste Wohn-Projektentwicklung in Dänemark

München / Ballerup (DK): Die Catella Real Estate AG kauft für den Nachhaltigkeitsfonds „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ die Wohn-Projektentwicklung „Project Garden“ im 16 km nordwestlich von Kopenhagen gelegenen Ballerup vom dänischen Immobilienentwickler CASA.

Die Wohnprojektentwicklung „Project Garden“ der Sweco Architects besteht aus 77 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von 6.209 qm sowie 117 PKW-Stellplätzen. Die Wohneinheiten sind unterteilt in 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen mit variierenden Größen zwischen 63- und 120 qm und sind so speziell an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen wie Singles, Familien und Senioren ausgerichtet. Alle Wohnungen verfügen über einen privaten Garten, eine Terrasse oder einen Balkon, haben einen offenen Wohn-/Essbereich und beinhalten eine offene Einbauküche samt Einbaugeräten. Eine große Dachterrasse steht den Bewohner*innen zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Die Projektentwicklung legt einen Fokus auf Nachhaltigkeit und wird nach Ihrer voraussichtlichen Fertigstellung Ende 2022 DGNB Gold zertifiziert sein.