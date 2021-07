Catella Real Estate AG erwirbt für offenen Immobilien-Publikumsfonds ein Bürogebäude in München

München: Die Catella Real Estate AG erwirbt im Rahmen eines Asset Deals das rund 2.800 qm große, vollvermietete Bürogebäude Dürrstraße 1 in München Moosach für den offenen Immobilien-Publikumsfonds „Catella Bavaria“.

Im Unter- und Erdgeschoss des 1984 errichteten und in 2020 um ein Geschoss aufgestockten Bürogebäudes befinden sich rund 500 qm Multifunktions- und 700 qm Lagerflächen, im ersten bis dritten Obergeschoss ca. 1.600 qm Büroflächen. Aufgrund des flexiblen Flächenlayouts ist eine Vermietung an bis zu vier Mieteinheiten möglich. Derzeit ist das Objekt vollständig vermietet, u.a. an den inhabergeführten Software Dienstleister Kolb digital GmbH. Im Zuge der Erweiterung 2020 wurde das Objekt umfangreich renoviert.

Die rechtliche Due Diligence wurde von Glock, Liphart, Probst & Partner begleitet, die steuerliche von WTS. Brand Berger GmbH & Co. KG hat die Transaktion technisch begleitet. Der Verkäufer wurde von BNP Paribas Real Estate GmbH beraten.