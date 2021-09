Catella Real Estate AG erwirbt gemeinsam mit Catella AM Iberia erstes Wohninvestment in Spanien

München/Madrid: Die Catella Real Estate AG erwirbt 148 Sozialwohnungen in Madrid für das Sondervermögen „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ und somit ihr erstes Wohninvestment in Spanien.

Das bereits im Bau befindliche Gebäude befindet sich in Ensanche de Vallecas und wird von Catella AM Iberia (CAMI) verwaltet. CAMI verfügt bereits über ein operatives Portfolio von mehr als 2.000 Wohnungen in Spanien. Nach Fertigstellung des Objektes wird der Mietertrag über eine 1-jährige Mietgarantie abgedeckt.

Die Wohnbauprojektentwicklung ist das erste Wohninvestment in Spanien für das Sondervermögen SSP. Die Immobilie befindet sich in der Princesa de Kapurtala 25 und hat eine vermietbare Fläche von insgesamt 10.080 qm. Das Gebäude umfasst 148 geförderte Ein- und Zweizimmerwohnungen, 152 Parkplätze und 148 Abstellräume, eine Gewerbefläche sowie Gemeinschaftsräume. Die Wohnungen werden der Energieeffizienzklasse A zugeordnet und mit dem BREEAM GOOD-Zertifikat ausgezeichnet. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2023 geplant.