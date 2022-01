Catella Real Estate AG kauft Bürogebäude bei Paris

Paris: Die Catella Real Estate AG kauft von Amundi Real Estate das rund 4.415 qm große Bürogebäude „Le Malraux“ in Levallois Perret für den Nachhaltigkeitsfonds „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ (SSP).

Der Grundriss des 1991 errichteten und seit 2015 schrittweise modernisierten Objektes ist L-förmig angelegt und bietet viele flexible raumgestalterische Möglichkeiten. Jedes Geschoss kann einzeln vermietet und zudem in je zwei separate Mieteinheiten unterteilt werden, was eine Vermietung an unterschiedliche Mieter ermöglicht. Catella plant weitere Modernisierungen im Gebäude, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit.

Das Gebäude ist vollständig vermietet. Der größte Mieter Alliance Automotive Europe hält über 75% der Fläche.

Catella wurde von Arkea Real Estate beraten, das auch die Vermögensverwaltung der Immobilie übernehmen wird. R&D Notaires führte die notarielle Due Diligence durch, Gide Loyrette Nouel die rechtliche Due Diligence, EY die steuerliche Due Diligence und Wigwam die technische Due Diligence. AMUNDI wurde, im Namen seines öffentlichen Fonds OPCIMMO, von Cushman & Wakefield und Thibierge Notaires beraten.