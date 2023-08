Catella Real Estate AG kauft Produktionsimmobilie in Langenau für Sondervermögen

Langenau: Die Catella Real Estate AG erwirbt eine kürzlich fertiggestellte, ca. 18.490 qm große Produktionsimmobilie in der Carl-Zeiss-Straße 22 im Gewerbegebiet für den Spezial-AIF „Catella Logistik Deutschland Plus“ (CLD+). Die Immobilie wird im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion vollständig und langfristig an den Mieter 247TailorSteel vermietet.

Die vermietbare Fläche verteilt sich auf Produktions- und Lagerfläche (16.622 qm), Büro- und Sozialflächen (1.733 qm) und Mezzanine-Flächen (135 qm). Auf dem 36.757 qm großen Grundstück stehen 145 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Catella Real Estate wurde rechtlich und steuerlich von DLA Piper sowie technisch von Arcadis beraten. Die ESG-Due Diligence wurde ebenfalls von Arcadis durchgeführt. Die Verkäuferin wurde durch Greenberg Traurig rechtlich beraten. Die Transaktion wurde durch 1530 Real Estate vermittelt.