Catella Real Estate AG repositioniert das CUBE in Taufkirchen und meldet erste Vermietung

München: Im Rahmen der Repositionierung des Taufkirchener „CUBE“ hat die Catella Real Estate AG ca. 400 qm Bürofläche an die Spectre GmbH vermietet. Das international agierende Unternehmen ist als Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Funktionskleidung seit mehr als 40 Jahren ein kompetenter Partner für weltweite Outdoor- und Sportmarken. Das zentral an der S-Bahn Taufkirchen gelegene „CUBE“ besteht aus zwei Bauteilen und umfasst ca. 16.500 qm Büro- und Gewerbefläche.

Das von der CREAG im Jahr 2014 für den von ihr verwalteten Spezial-AIF „Immo Spezial – Wirtschaftsregion Süddeutschland“ erworbene Objekt wird derzeit gemeinsam mit der turn Real Estate GmbH repositioniert. Neben der Schaffung moderner und hochwertiger Büroflächen eignet sich das Objekt nicht zuletzt durch seine zwei separaten Baukörper für weitere Nutzungen wie u.a. Praxisflächen, gewerbliches Wohnen und Schulung. Es laufen dazu bereits Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten. Neben einem veränderten Nutzungsmix soll das Gebäudeensemble konzeptionell und energetisch weiterentwickelt werden: Insbesondere die Schaffung zusätzlicher Aufenthaltsflächen und gastronomischer Angebote, die barrierefreie Zugänglichkeit sowie die Überarbeitung der Eingangssituation sollen Nutzern wie auch Besuchern zukünftig zugutekommen. Neben dem nachhaltigen Umgang mit der Immobilie selbst – dem Erhalt des Bestandes – wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach BREEAM angestrebt.

Das „CUBE“ diente ursprünglich dem Weltmarktführer Berthold AG als Produktions- und Verwaltungsstätte von Fotosatzgeräten, ebenso entstanden unter der künstlerischen Leitung von Günther Gerhard Lange im „Berthold-Atelier“ in Taufkirchen klassische Schriften aus dem großen Reservoir der Schriftgeschichte wie etwa die Bodoni Old Face oder Akzidenz-Grotesk. Das Objekt liegt äußerst zentral im Ortsteil „Am Wald“ verkehrsgünstig und ist durch Bus- und S-Bahn-Haltestellen in der unmittelbaren Umgebung sowie direkter Anbindung an das Autobahnnetz ideal an die Münchner Innenstadt angebunden.