Catella Real Estate AG verkauft Bildungsimmobilie am Campus „Neue Balan“ in München

München: Die Catella Real Estate AG verkauft für den Publikumsfonds Catella MAX die 6.704 qm große Bildungsimmobilie Claudius-Keller-Str. 7 am Campus „Neue Balan“ an einen Luxemburger Spezial-AIF der NEXT Generation Invest AG.

Die Liegenschaft ist Teil des lebendigen Campus „Neue Balan“. Der Campus „Neue Balan“ ist ein moderner Bürocampus mit rund 200.000 qm Mietfläche, der stark auf Nachhaltigkeit setzt. Auf dem Gelände sind zahlreiche Unternehmen angesiedelt, sowie Einkaufsmöglichkeiten, ein Fitnessstudio und ein öffentlich zugänglicher 50 m-Pool. Das im Jahr 1956 erbaute Bürogebäude wurde im Zuge der Campusentwicklung 2010 umfassend saniert und für den Universitäts- bzw. Schulbetrieb spezifisch ausgebaut. 2017 erfolgte durch die Catella Real Estate eine hochwertige Aufstockung durch ein zusätzliches Staffelgeschoss, womit das Objekt über 6.704 qm auf fünf Stockwerken verfügt. In diesem Zug gelang Catella eine langfristige Neuvermietung an zwei Bildungseinrichtungen. Mieter des Objekts sind die Münchner Volkshochschule und die IU (Internationale Hochschule).

Catella Real Estate wurde bei der Transaktion von DLA Piper rechtlich beraten, während die steuerliche Beratung durch WTS und die technische Verkaufsvorbereitung inkl. ESG-Prüfung durch BRAND BERGER real estate consulting erfolgte. NEXT Generation wurde von Fieldfisher rechtlich und steuerlich beraten. Vermarktet wurde das Objekt im Co-Mandat von BNP Paribas Real Estate und Cushman & Wakefield.