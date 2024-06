Catella Real Estate AG verkauft historisches Bürogebäude „Rosenborg“ in Kopenhagens

Kopenhagen: Die Catella Real Estate AG verkauft für den Spezialfonds „Catella Scandia Chances“ die 6.076 qm große, historische Büroimmobilie „Rosenborg“ im Büro- und Geschäftsviertel Nørreport. Käufer der Immobilie ist Jeudan.

Das Büroobjekt „Rosenborg“ am Rosenborggade 15-17 besteht aus zwei Gebäudeteilen mit je fünf Stockwerken und wurde im Jahr 1890 errichtet. Die Gesamtmietfläche teilt sich auf in rd. 4.790 qm Büro- und rund 1.285 qm Gastronomiefläche im Erdgeschoss. Mieter des Objektes sind u.a. die dänische Kreativ-Agentur Uncle Grey, das Beratungs- und Investmentunternehmen The Footprint Firm ApS und die Gastronomiekette Restaurationsselskabet.

Catella Real Estate AG wurde von der Catella Corporate Finance A/S als Berater unterstützt, Plesner Advokatpartnerselskab beriet die CREAG rechtlich und Ernst & Young P/S steuerlich.