Catella Real Estate erwirbt Industrialobjekt bei Freiburg

Freiburg: Die Catella Real Estate AG erwirbt für den Fonds „Catella Logistik Deutschland Plus“ eine rund 8.200 qm große Produktions- und Lagerhalle in Gottenheim bei Freiburg. Das Objekt wurde für eine Rendite von 6% in einem Sale-and-leaseback-Verfahren von der AHP Merkle GmbH & Co. KG übernommen.

Das Objekt befindet sich auf dem rund 24.500 qm großen Grundstück Nägelseestr. 39 und umfasst 6.223 qm Lager- und Produktionsflächen, 1.940 qm Büro- und Sozialflächen inkl. Technikflächen sowie 114 Stellplätze. Das Produktionsgebäude mit angeschlossenem Bürotrakt besteht aus zwei Bauabschnitten: Dem ursprünglichen Bau aus dem Jahr 2009 und einer Erweiterung der Hallen/Produktionsflächen aus dem Jahr 2013. AHP Merkle mietet das Objekt langfristig an.

Catella wurde von MSI Gewerbemakler, rechtlich von Stock&Partner, steuerlich von WTS und technisch von Arcadis beraten, AHP Merkle von Sparwasser Schmidt.