Catella Real Estate erwirbt Logistikimmobilie bei Breda für das Sondervermögen

Breda (Niederlande): Die Catella Real Estate AG erwirbt in Kooperation mit Catella Investment Management Benelux (CIMB) eine nachhaltige Logistikimmobilie im Business Center Treeport in Rijsbergen für den Spezial-AIF „Catella Logistik Deutschland Plus“ (CLD+). Verkäufer ist Poppelaars Properties.

Der ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende Einzelhändler für Outdoor-Möbel und -Accessoires, Tierra Outdoor, ist Mieter im Objekt. Die weiteren Mieteinheiten sind an die 3PL-Unternehmen Oostvogels Logistics und Kennis Transport & Logistics vermietet.

Catella wurde bei der Transaktion von Osborne Clarke (Rechtsberatung), KPMG (Steuerbera-tung) und PVM (technische Beratung) beraten. Der Verkäufer wurde von De Lobel & Partners und Schaap Advocaten Notarissen vertreten.