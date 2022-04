Catella Real Estate erwirbt Logistikimmobilie in Werl für den Fonds „Catella Logistik Deutschland Plus“

Werl: Die Catella Real Estate AG erwirbt für den „Catella Logistik Deutschland Plus“ zwei insgesamt 20.100 qm große Logistikimmobilien in der Runtestraße im Gewerbegebiet Maifeld. Die Objekte werden für 10 Jahre an das Unternehmen Gebhardt-Stahl-GmbH vermietet. Der sale-and-lease-back Mietvertrag ist als Green-Lease Vertrag vereinbart. Verkäufer und zukünftiger Mieter ist die Gebhardt-Stahl-GmbH.

Die vermietbaren Flächen der aneinandergrenzenden Objekte Runtestraße 33 und 56 betragen insgesamt 20.100 qm, davon 16.200 qm Produktions- Lagerflächen, 2.500 qm Büro- und Sozialflächen und 1.400 qm Außenlager sowie 62 PKW-Stellplätze. Das ca. 6.440 qm umfassende Objekt in der Runtestraße 33 besteht aus einem dreigeschossigen Bürobau mit Kellergeschoss, einer eingeschossigen Halle mit Vordächern und einem zweigeschossigen Anbau und ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Das ca. 13.660 qm große Gebäude Runtestraße 56 wurde in zwei Bauabschnitten als Produktions- und Lagerhalle erstellt. An der Westseite des Objektes befindet sich ein zweigeschossiger Büroanbau, an der Nordseite Sanitär- und Aufenthaltsräume und östlich ein überdachtes Außenlager. Der Büroanbau ist mit einer Luft-Wärmepumpe ausgestattet, zudem wird Produktionsabwärme zur Hallenbeheizung genutzt. Eine Erweiterung der Photovoltaik-Dachanlage ist in Planung.

Das Objekt liegt im vollerschlossenen Gewerbegebiet Maifeld, in dem u.a. auch ein Deutsche Post-Briefzentrum und ein ALDI Nord-Logistikzentrum ansässig sind.

Catella Real Estate wurde bei dem Ankauf von Stock + Partner, wts sowie der TheGreenBlue GmbH beraten. Der Verkäufer und zukünftige Mieter wurde von ARQIS unterstützt.