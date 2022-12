Catella Real Estate kauft Logistikimmobilie im Landkreis Hof

München: Die Catella Real Estate AG erwirbt in einem Sale-and-Lease-back Verfahren die 28.500 qm große Logistikimmobilie „Am Eibenberg 2“ in Münchberg im Landkreis Hof für den Spezial-AIF „Catella Logistik Deutschland Plus„. Verkäufer und Mieter ist die Sulky GmbH. Der Mietvertrag mit der Sulky GmbH wurde als Green Lease-Vertrag ausgestaltet und enthält ökologische und soziale Komponenten.

Die Logistikimmobilie wurde in zwei Bauabschnitten zwischen 1992 und 2008 auf dem 70.273 qm großen Grundstück „Am Eibenberg 2“ im vollerschlossenen Gewerbegebiet „Am Eibenberg“ in Münchberg errichtet. Die vermietbare Fläche des Objektes von 28.500 qm verteilt sich auf 25.592 qm Lagerflächen und 2.844 qm Büro- und Sozialflächen. Auf dem Grundstück befinden sich 135 Stellplätze, weitere 79 PKW-Stellplätze stehen den Mitarbeitern angrenzend an das Grundstück zur Verfügung. Das baureife Grundstück bietet ca. 35.000 qm unbebaute Fläche, auf der weitere Logistikflächen entwickelt werden können.

Die Catella Real Estate AG wurde bei dem Ankauf rechtlich von Stock + Partner Rechtsanwälte, steuerlich von wts sowie technisch von Brand Berger beraten. Der Verkaufsprozess wurde von LOGIVEST betrieben.