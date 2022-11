CBRE berät DXC Technology bei Anmietung von 1.400 Quadratmeter Bürofläche in Düsseldorf

Düsseldorf: CBRE hat die DXC Technology Deutschland GmbH im Rahmen eines exklusiven „Stay vs. Go Mandates“ beraten. Dabei ging es um die grundsätzliche Entscheidung, ob DXC Technology auch zukünftig am bisherigen Standort in Ratingen-West verbleibt und den Mietvertrag erneuert, oder einen neuen Standort anmietet. Die Entscheidung fiel zugunsten eines Standortwechsels und auf die Anmietung von 1.400 qm Bürofläche in der Speditionstraße 13 im Medienhafen. DXC Technology wird die neuen Flächen voraussichtlich zum Jahreswechsel beziehen. Vermieter ist die Dural Speicher GmbH. Blackbear Real Estate sowie die Coros Asset Management GmbH begleiteten die Anmietung im Auftrag des Vermieters.