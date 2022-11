CBRE berät Global Gate Capital beim Verkauf von zwei Gewerbeimmobilien

Frankfurt: Melcombe Partners hat zwei Gewerbeimmobilien in Groß-Gerau und Herford von der Global Gate Capital erworben. Insgesamt umfassen die beiden Objekte rund 16.000 qm Mietfläche und sind voll vermietet. CBRE war bei der Transaktion für den Verkäufer beratend tätig, Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Drees & Sommer und Altavis übernahmen die rechtliche, technische und steuerliche Beratung. Zudem wurde Melcombe Partners von der Anwaltskanzlei Goodwin und auf technischer Seite von Arcadis beraten.

Während es sich beim Objekt in Groß-Gerau um eine Light Industrial Immobilie handelt, ist die Immobilie in Herford eine Umschlagshalle. Bei dem Mieter in Groß-Gerau handelt es sich um die Cummins Deutschland GmbH. Die Flächen in Herford werden von der trans-o-flex Express GmbH gemietet.