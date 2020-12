Sydney : CBRE Global Investors hat den Zurich Tower eröffnet und an den Hauptmieter Zurich Financial Services Australia übergeben, der dort seinen Hauptsitz für Australien beziehen wird. Das 29-stöckige Gebäude mit Blick auf den Hafen von Sydney befindet sich in der 118 Mount Street im Norden Sydneys und bietet 20.600 qm Grade A Bürofläche.