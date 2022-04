CBRE Investment Management erwirbt Logistikpark am Flughafen Leipzig-Halle

Leipzig/Halle: CBRE IM hat für eine Core-Strategie einen vor kurzem fertiggestellten Logistikpark mit 57.000 qm Fläche am Flughafen Leipzig-Halle erworben. Verkäufer ist Invesco Real Estate.

Der Logistikpark An der Autobahn 12 in Schkeuditz wurde 2021 fertiggestellt und erhielt eine DGNB-Zertifizierung in Gold. Er bietet 51.300 qm multiuserfähige Lagerfläche, die in bis zu fünf Einheiten unterteilt werden kann, sowie jeweils knapp über 3.000 qm Büro- und Mezzanineflächen. Auf dem 114.000 qm großen Grundstück befinden sich zudem Stellplätze für 131 Autos und 14 Lkws. Die Immobilie ist langfristig an Relaxdays vermietet.

Bei der Transkation wurde CBRE IM von Linklaters, Drees & Sommer und E&Y beraten.