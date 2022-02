Ennigerloh: CBRE Investment Management hat für ein Einzelmandat eine Logistikimmobilie am Nordring 3 an den paneuropäischen Logistikfonds “PATRIZIA Logistik-Invest Europa III” der Patrizia AG veräußert. Die 28.000 qm große moderne Logistikimmobilie ist vollständig an einen regionalen Logistikdienstleister vermietet.

CBRE IM wurde von BNPPRE, Clifford Chance LLP und Arcadis beraten.