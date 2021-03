CBRE vermittelt knapp 95.000 Quadratmeter am Flughafen München – erste Vermietung am Labcampus

München : Argo Ai, eines der weltweit führenden Technologieunternehmen im Bereich des autonomen Fahrens, nutzt die Möglichkeiten am LabCampus künftig zur Erprobung und Entwicklung seiner Fahrzeugsysteme. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, verfügt über Partnerschaften mit dem US-amerikanischen Automobilhersteller Ford und dem VW-Konzern. Letzterer hatte sich im vergangenen Jahr mit 2,6 Milliarden US-Dollar an Argo Ai beteiligt. München ist seit diesem Zeitpunkt Sitz der Europazentrale von Argo Ai. Auf Basis der jetzt, unter Vermittlung und Begleitung der CBRE GmbH, erzielten Vertragsvereinbarung wird Argo Ai eine Teststrecke am Münchner Flughafen einrichten sowie Flächen im ersten LabCampus Bürogebäude LAB 48 anmieten, dessen Eröffnung für 2022 geplant ist.