Berlin: Die CELLS Group hat in ihrem für ein Family Office betreuten Gebäudeensemble „THE TAILORY“ am Gendarmenmarkt circa 1.500 qm Bürofläche an die Navan Germany GmbH vermietet.

„THE TAILORY“ umfasst 9 Objekte am Gendarmenmarkt und am Hausvogteiplatz in B-Mitte und bietet insgesamt etwa 25.000 qm moderne Büroflächen mit historischen Architekturelementen. Die an Navan vermietete Fläche befindet sich in der Jägerstraße 32.