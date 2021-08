CENTRUM schließt Verträge über 1.500 Quadratmeter Bürofläche im Gloria Ensemble – Vollvermietung erreicht

Berlin : Die CENTRUM Gruppe hat für das neu errichteten Büro- und Geschäftshauses am Kurfürstendamm 13/14 einen Mietvertrag mit COLLECTION Business Center von Dr. Andre Helf abgeschlossen. Zudem wird die Wirtschaftskanzlei Lupp + Partner auf rund 750 qm ihr erstes Berliner Büro eröffnen. CENTRUM hat mit den beiden Abschlüssen die Vermietung der Büroflächen am Kudamm 13-15 vollständig abgeschlossen. Die Vermittlung der Mietverträge erfolgte durch BNP Paribas und Knight Frank Berlin. CENTRUM hat die Häuser am Kurfürstendamm 13-15 mit zusammen rund 11.000 qm Nutzfläche im neu entstandenen Gloria Ensemble an Generali Real Estate verkauft.