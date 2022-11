Christie & Co vermittelt Autograph Collection Hotel Caro & Selig am Tegernsee

Tegernsee: Christie & Co hat den Entwickler Planquadr.at beim Verkauf des Autograph Collection Hotel Caro & Selig am Tegernsee an Union Investment unterstützt.

Der Verkäufer ist eine Tochtergesellschaft des Entwicklers Planquadr.at, einem Partnerunternehmen der Soravia mit Sitz in Salzburg.

Das Hotel liegt nur 300 Meter vom Tegernsee entfernt und wird 100 Doppelzimmer, 25 Suiten, ein Restaurant mit 90 Sitzplätzen, eine Rooftop-Bar mit 180 Sitzplätzen, Veranstaltungsräume und einen Wellnessbereich mit Infinity Pool bieten.

Die Four Peaks Hospitality GmbH hat bereits einen 20-jährigen Pachtvertrag für das Objekt unterzeichnet. Das Hotel wird unter dem Namen „Caro & Selig, Tegernsee, Autograph Collection“ betrieben, einer Premium-Softmarke von Marriott Bonvoy.