CHRISTIE & CO VERMITTELT HOTEL IM HERZEN VON VENEDIG

Venedig: Das geschichtsträchtige Hotel Bonvecchiati, welches sich weniger als 200m vom Markusplatz entfernt im Herzen Venedigs befindet, wird nach umfassender Renovierung zum neuen Lifestyle-Hotel. Christie & Co identifizierte im Zuge einer umfassenden Betreibersuche die Palladium Hotel Group, welche es zukünftig als „Only YOU Bonvecchiati Venice“ betreiben wird.

Das bestehende Hotel wird derzeit durch die Eigentümergemeinschaft, bestehend aus „ECE Projektmanagement“, „Soravia Group“ und „denkmalneu“ aufwendig renoviert und soll 2025 als gehobenes Lifestyle-Hotel wiedereröffnen. Nach den Sanierungsarbeiten soll das Hotel 2025 mit 168 Gästezimmern wiedereröffnen.