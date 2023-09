CHRISTIE & CO vermittelt neuen Hotelpächter für das Mainfranken Center

Bamberg: Aus dem Bestandshotel „Center Hotel Mainfranken“ wird ein gambino Hotel. Christie & Co hat mit der Hotelgruppe G&G Holding einen neuen Pächter gefunden, der das ehemalige „Center Hotel Mainfranken“ zukünftig unter der Marke gambino betreiben wird.

Das ehemalige „Center Hotel Mainfranken“ unmittelbar am Berliner Ring wurde 1975 erbaut und ist im Eigentum eines Bamberger Bestandshalters. Nach dem erfolgreichen Ausbau und der Kernsanierung des Gebäudes in 2023 und 2024 wird das Hotel mit 139 Zimmer an die G&G Holding übergeben, die einen langfristigen Pachtvertrag mit der Bavaria Grundstücksgesellschaft mbH abgeschlossen haben.

Dasgambino Hotel wird voraussichtlich Ende 2024, Anfang 2025 eröffnen.