CILON vermietet ca. 10.000 qm im SKY Eschborn

Eschborn : Die CILON GmbH hat insgesamt drei Mietverträge in ihrem Objekt SKY Eschborn in der Frankfurter Straße 60-68 abgeschlossen. Hauptmieter ist der Automobilzulieferer MOBIS Parts Europe N.V. Mit ca. 9.500 qm mietet das Unternehmen etwa die Hälfte des Bürogebäudes. Der Umzug findet ab Mai 2021 statt. Ferner wurden ca. 600 qm Erdgeschossfläche an zwei Restaurantbetreiber vermietet. Das Bürohochhaus wird seit 2018 im Zuge einer Komplettsanierung von der CILON GmbH für eine deutsche Investorengruppe entwickelt. MOBIS wurde von BNP Paribas Real Estate, sowie von GÖRG, beraten. Auf der Vermieterseite war CMS Hasche Sigle beratend tätig.