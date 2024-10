Bielefeld: Im Outlet an der Straße Am Ellerbrocks Hof hat die Holy Fashion Group ihren Mietvertrag mit der CINTHIA Real Estate langfristig verlängert. Die rund 2.000 qm große Ladenfläche im Erdgeschoss des Gebäudes wird weiterhin für die Marken windsor, JOOP! und Strellson genutzt. In den oberen Etagen des Gebäudes befinden sich Büroeinheiten.