Clifford Chance berät Generali Real Estate beim Erwerb von zwei Gebäuden der Berliner Gloria-Galerie

Berlin : Clifford Chance hat Generali Real Estate beim Erwerb eines Teils des Einzelhandels- und Bürogebäudekomplexes Gloria-Galerie für den von Generali Real Estate S.p.A SGR gemanagten paneuropäischen Generali Core High Street Retail Fund rechtlich beraten. Verkäufer der Immobilien ist die Centrum Gruppe. Beide Gebäude liegen am Kurfürstendamm 13-15. Sie bieten 11.000 qm Mietfläche in einem Neu- und einem Altbau. Der Bestandsbau von 1894 wurde denkmalgerecht und nachhaltig saniert. Die Mietflächen sind aktuell unter anderem an M&M, Hunkemöller, Satellite Office und Tristar vergeben.