Clifford Chance berät Long Harbour bei erstem Immobilieninvestment in Deutschland

Frankfurt/München : Clifford Chance hat den britischen Investmentmanager Long Harbour bei seinem Einstieg in den deutschen Immobilienmarkt beraten. Long Harbour erwarb zwei Erbpachtverträge für Gewerbe-Immobilien in Deutschland für seinen europäischen Flaggschiff-Fonds „Long Harbour European Secured Income Fund I – den Access Tower in Frankfurt mit einer Mietfläche von mehr als 20.600 qm sowie ein Hotel in München.

Long Harbour erwarb das Grundstück des Access Tower, während der bisherige Gebäudeeigentümer Publity AG das Erbbaurecht mit einem 100-jährigen Mietvertrag behält.