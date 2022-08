Clifford Chance berät Tristan Capital Partners bei ersten Verkäufen aus dem „Summit-Portfolio“

Frankfurt: Clifford Chance hat den opportunistischen EPISO 5 Fonds, verwaltet durch den paneuropäischen Investment-Manager Tristan Capital Partners und dessen Operating Partner DW Real Estate GmbH, Rockspire GmbH und Sonar Real Estate GmbH, bei seinen ersten Veräußerungen aus dem 2021 erworbenen sog. „Summit-Portfolio“ beraten. Es handelt sich um den Verkauf einer Büroimmobilie mit 7.400 qm Gesamtmietfläche in Hof an ein regionales Family Office.

Zuletzt veräußerte Tristan außerdem ein deutsches Logistikportfolio an Crossbay, eine urbane Logistikplattform für den Immobilien-Investmentmanager MARK. Das Portfolio besteht aus drei Objekten, die rund 42.000 qm hochwertige Logistikfläche liefern. Eine weitere Transaktion betrifft eine Premium-Logistikimmobilie in Nordrhein-Westfalen mit 20.000 qm Logistikfläche, die langfristig an Miele & Cie. KG vermietet ist.