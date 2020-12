Clifford Chance berät Tristan Capital Partners beim Erwerb einer rund 12 Hektar großen Gewerbefläche im Saarland

St. Ingbert : Clifford Chance hat den Tristan Capital Partners Opportunity-Fonds EPISO 5 beim Erwerb einer rund 12 Hektar großen Gewerbefläche im Saarland beraten. Die Transaktion erfolgte in Form eines Asset Deals. Es handelt sich um das erste Investment des neu gegründeten Joint Ventures des Opportunity-Fonds EPISO 5, der vom Tristan Capital Partners beraten wird, und der SNEL Beratunsgesellschaft mbH. Die erworbene entwicklungsreife Fläche ist Teil des Industrie- und Gewerbegebiets. Auf dem Gebiet möchten die neuen Eigentümer Logistikhallen mit einer Mietfläche von insgesamt rund 55.000 qm bauen lassen. Verkäufer ist der Fonds Saar IV von MCAP Global Finance, der europäischen Niederlassung von Marathon Asset Management mit Hauptsitz in New York.