CLS Germany erwirbt Büroimmobilie Goldstück in Berlin

Berlin: CLS Germany GmbH hat mit der Deutschen Investment einen Kaufvertrag über den Erwerb einer Büroimmobilie abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 43,5 Mio. Euro ohne Kosten. Der Abschluss der Transaktion erfolgt Anfang 2021. Colliers International war beratend für die Deutsche Investment tätig.

Die Immobilie „Goldstück“ an der Kaiserin-Augusta-Allee 112-113 ist ein sechsstöckiges Bürohaus in Charlottenburg und besteht aus zwei aneinander grenzenden Gebäuden direkt an der Spree. Goldstück umfasst eine vermietbare Fläche von rund 8.700 qm und verfügt über 93 Parkplätze. Das Gebäude ist derzeit zu 29% vermietet, nachdem der bisherige Hauptmieter vor kurzem ausgezogen ist.