CLS veräußert zwei Büroimmobilien in Wiesbaden und Hamburg

Wiesbaden/Hamburg: Die CLS Holdings plc. verkauft zwei Büroimmobilien in Wiesbaden und Hamburg für insgesamt rund 10 Mio. Euro.

Die Immobilie in Wiesbaden ist ein 2001 errichtetes Multi-Tenant-Büroobjekt am Kreuzberger Ring. Das Objekt umfasst eine vermietbare Fläche von ca. 3.700 qm. Bei der Transaktion waren die Steinbauer Immobilien GmbH als exklusiver Makler und Zirngibl rechtlich beratend tätig.

Beim Objekt in Hamburg handelt es sich um eine Single-Tenant-Büroimmobilie in der Frohbösestraße. Das Closing der Transaktion erfolgte bereits im Mai. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 2.000 qm, die langfristig an einen bonitätsstarken Mieter vergeben ist. Angermann begleitete den Verkauf als Makler und AHB Rechtsanwälte war auf rechtlicher Seite beratend tätig.