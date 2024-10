CLS vermietet Flächen in Düsseldorf und Köln

Hamburg: CLS Holdings plc. hat drei neue Mieterfolge über insgesamt 3.933 qm für das „H299“ in Düsseldorf und das „Office Connect“ in Köln erzielt.

In Düsseldorf hat CLS für die Immobilie „H299“ Mietverträge für zwei Neumieter über 3.519 qm abgeschlossen. Die Bechtle IT-Systemhaus GmbH mietet 2.470 qm in dem Objekt mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Als weiterer Neumieter mietet die NRW.URBAN Service GmbH 1.049 qm neu im „H299“ an. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt ebenfalls 10 Jahre. Das „H299“ in der Hansaallee 299 verfügt über eine Gesamtmietfläche von 16.000 qm und wurde 2022 von CLS umfassend revitalisiert.

In Köln hat CLS für das „Office Connect“ einen führenden Anbieter von Software- und Kommunikationslösungen als neuen Mieter gewonnen. Das Unternehmen mietet 414 qm über eine Laufzeit von 5 Jahren an. Die Multi-Tenant-Immobilie in der von-der-Wettern-Straße 27 im Airport Businesspark verfügt über insgesamt rund 13.000 qm vermietbare Fläche.