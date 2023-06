CLS vermietet langfristig 17.400 Quadratmeter in Essen

Essen: CLS Holdings plc. hat eine Großvermietung für die Büroimmobilie „The Brix“ abgeschlossen. Die Stadt Essen mietet langfristig 17.400 qm in dem Objekt und verlagert die Kommunale Ausländerbehörde sowie das Kommunale Integrationszentrum in das Büroensemble in der Kruppstraße 16. CUBION Immobilien war als Makler für CLS tätig.

Das Büroensemble „The Brix“ verfügt über insgesamt 21.750 qm Mietfläche, die sich über fünf miteinander verbundene Gebäude mit drei bis fünf Etagen verteilen. CLS hatte das Objekt im April 2021 mit einem Leerstand von rund 28% erworben. Mit der nun erfolgten Großvermietung ist das Objekt vollständig vermietet.