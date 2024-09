Hamburg: Ein spezialisiertes medizinisches Institut hat seinen bestehenden Mietvertrag über 5.628 qm Büro-, Labor- und Trainingsflächen in der Fangdieckstraße 75 vorzeitig mit CLS bis 2035 verlängert und zusätzlich weitere 3.311 qm Büro-, Produktions- und Lagerflächen in dem Objekt angemietet. Die zusätzliche Mietfläche übernimmt das Institut sukzessive bis Ende Februar 2025 von einem weiteren Mieter in der Immobilie. Damit bleibt die Immobilie auch weiterhin nahezu vollständig vermietet.