Co-Living-Anbieter The Base setzt Wachstumskurs fort und kommt nach München

München: The Base hat einen Mietvertrag für den Neubau auf dem Fritz Bender Campus am Schätzweg 1-3 unterschrieben. Die Mietvertragslaufzeit beträgt 20 Jahre, die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen. Mit „The Base München“ entsteht im Stadtteil Feldmoching ein Co-Living Standort, der eine moderne Form des temporären Wohnens mit insgesamt 154 Appartements bietet. Unterstützung erhält The Base durch den strategischen Investor neworld. Bei der Mietvertragserstellung wurden The Base anwaltlich von Walch Rittberg Nagel beraten. CBRE Hotels war auf Vermieterseite beratend tätig.