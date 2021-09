Colliers: dwpbank verlängert zwei Büromietverträge

Düsseldorf/München: Die dwpbank hat die Mietverträge für ihre Standorte Düsseldorf und München verlängert. In Düsseldorf verbleibt sie auf 7.100 qm Bürofläche im casa altra in der Derendorfer Allee 2. Vermieter ist die Ampega Asset Management GmbH. Beim Münchner Objekt handelt es sich um das westsite in der Landsberger Straße 187, wo die Bank zukünftig rund 3.000 qm Bürofläche belegt. Vermieter ist hier die Deka Immobilien Investment GmbH. Colliers war bei beiden Mietvertragsverlängerungen exklusiv beratend und vermittelnd für die dwpbank tätig.