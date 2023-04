Colliers Headquarter zieht in das Frankfurter FOUR

Frankfurt: Das deutsche Headquarter des internationalen Transaktionsberaters Colliers bezieht ab März 2024 neue Büroflächen im Projekt FOUR. Im „Aqua“, dem Turm 4 (T4) an der Junghofstraße, hat Colliers einen langfristigen Mietvertrag über mehr als 2.000 qm auf der 9. und 10. Etage unterschrieben. Bis zum Umzug hat das Unternehmen seinen Frankfurter Sitz weiterhin im Nextower am Thurn-und-Taxis-Platz.

Die vier Türme des FOUR entstehen in der Frankfurter City und bilden das neue Zentrum des CBD. Das Neubauensemble zählt zu den modernsten Projektentwicklungen der Welt. Der höchste Turm wird 233 Meter hoch sein und insgesamt werden in den Wolkenkratzern neben Büroflächen, Hotels, Gastronomie und Einzelhandel auch 600 Wohnungen zur Verfügung stehen, die teilweise gefördert sind. Bei den MIPIM Awards 2023 schaffte es das FOUR auf die Shortlist der Nominierten in der Kategorie „Best New Mega Development“. Projektentwickler ist die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH.