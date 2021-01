Colliers International berät beim Verkauf des Kaufland in Auerbach

Berlin/Auerbach: Colliers International war beim Verkauf des Kaufland in Auerbach in Sachsen an Kaufland Immobilien beratend tätig. Das Closing fand zum Jahreswechsel statt.

Das 1996 erbaute und 2015 modernisierte Objekt befindet sich in der Gemeinde Auerbach/Rodewisch im Vogtland-Kreis und ist langfristig an den führenden SB-Warenhaus-Betreiber Kaufland vermietet. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 9.000 qm, knapp 500 ebenerdige Kundenparkplätze stehen zur Verfügung. Verkäufer ist die Treveria Sixteen S.à.r.l, die exklusiv von Colliers beraten wurde. Der Verkäufer wurde rechtlich von Dentons beraten, während Corestate für das Asset Management verantwortlich war.