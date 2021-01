Colliers International vermittelt in Halle/Saale 4.000 Quadratmeter Logistikfläche an neu gegründete CEHA Deutschland GmbH

Halle an der Saale : Colliers International hat 4.000 qm Lager- und Bürofläche im VGP Park Halle/Saale an die neu gegründete CEHA Deutschland GmbH vermittelt. Die im Bau befindliche Halle B bietet insgesamt ca. 80.000 qm für Logistik, Produktion und Gewerbe. Neben maßgeschneiderten Lösungen für große Betriebe bietet der Park auch kleine Einheiten ab 3.000 qm zur Vermietung an. Die Fertigstellung der Halle B ist für März 2021 geplant. Das Logistikzentrum dient der CEHA künftig als zentrales Lager für den Import und die Distribution von Mobiliar und mobilen Raumsystemen.