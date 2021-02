Stuttgart: Das Land Baden-Württemberg hat in Stuttgart-Feuerbach langfristig rund 7.500 qm Bürofläche in der Heilbronner Straße 314 gemietet. Der Bezug der Flächen erfolgt zwischen April und Juni dieses Jahres. Vermieter der in unmittelbarer Nähe des Verkehrsknotenpunktes „Pragsattel“ gelegenen Flächen ist die SHIR Real Estate Germany GmbH. Colliers war bei der Anmietung vermittelnd tätig.