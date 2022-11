Colliers vermittelt Verkauf von Industrieimmobilie in Metropolregion Hamburg

Hamburg: Colliers war für den Verkauf einer Büro- und Produktionsimmobilie in Wedel vermittelnd und beratend für einen institutionellen Käufer tätig. Die Immobilie bietet rund 10.300 qm Mietfläche. Darüber hinaus befindet sich das Gebäude auf einem circa 21.000 qm großen Grundstück und bietet rund 100 PKW-Stellplätze sowie eine hohe Anzahl an Laderampen. Die Immobilie ist langfristig an zwei Parteien vermietet und wurde bereits an den Käufer übergeben. Verkäufer ist die Alstertreu Grundvermögen IV GmbH.