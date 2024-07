München: Columbia Threadneedle Investments veräußert 2 voll vermietete, auf Lebensmittel fokussierten Nahversorgungszentren aus dem Portfolio des Spezial-AIF Best Value Germany II an die aktuellen Ankermieter der Objekte. Das rd. 5.800 qm große Neptun Center in Rostock übernimmt Edeka Nord, Käufer des 7.200 qm großen Fachmarktzentrums in Bremerhaven ist Edeka Minden-Hannover.