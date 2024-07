Magdeburg: COMFORT hat der Berliner Supermarktkette go asia einen neuen Store mit rund 580 qm Mietfläche in dem Geschäftshaus Breiter Weg 23-26, der zuvor durch Reno genutzt worden war, vermittelt. Go asia plant die Eröffnung des neuen Supermarktes voraussichtlich für den 08. August 2024. Vermieter ist ein institutioneller Investor.