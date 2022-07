Commerz Real, Ingka Group und KGAL erwerben restliche 20 Prozent an Windpark Veja Mate

Wiesbaden: Die mittelbaren Anteilseigner des Offshore Windparks Veja Mate – Commerz Real, Ingka Group und KGAL – haben die verbliebenen Anteile von 20% vom Entwickler Siemens Financial Services (via Siemens Project Ventures) erworben. Davon entfallen 70 Mio. Euro auf die Commerz Real als größtem Anteilseigner mit nunmehr rund 36%. Die Sachwerte-Tochter der Commerzbank wird das Eigenkapital über Ihren Fonds „Commerz Real Institutional Infrastructure Offshore Fund“ bei institutionellen Investoren platzieren. Im Februar 2019 hatte das Konsortium aus Commerz Real, Ingka Group, KGAL und ALH Gruppe etwa 80% der Anteile an der Veja-Mate-Projektgesellschaft gekauft.

Veja Mate liegt rund 95 km nordwestlich der Insel Borkum in der deutschen Wirtschaftszone der Nordsee und umfasst insgesamt 51 qkm.