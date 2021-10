Commerz Real kauft New Yorker Büroturm 100 Pearl Street

New York: Die Commerz Real hat das Bürohochhaus „100 Pearl Street“ für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben. Verkäufer ist ein Joint Venture aus TPG Real Estate, GFP Real Estate sowie Northwind Group. GFP wird auch weiterhin für das Propertymanagement und die Vermietung verantwortlich zeichnen. Das 1983 erbaute und 2021 umfassend renovierte 120 Meter hohe Gebäude umfasst etwa 90.000 qm Mietfläche, verteilt auf 29 Stockwerke plus Untergeschoss, und ist zu etwa 93% vermietet. Etwa 80% der Mieterträge kommen von den beiden Hauptnutzern New York City Health and Hospitals sowie der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.